Die Lage zählt zu den schönsten am Millstätter See: Kein Wunder also, dass das „Bootshouse“ im Strandbad Dellach für die Platzwahl 2022 nominiert wurde. Derzeit liegt die Strandbar, welche vom Radentheiner Dieter Kriwanek als Pächter geführt wird, auf dem dritten Platz.

„Hier können unsere Gäste den schönsten Sonnenuntergang am Millstätter See erleben“, sagt Kriwanek, für den die – überaus sonnige – Lage in der Bucht etwas Besonderes ist. Mit insgesamt sechs Mitarbeitern schaukelt er den Betrieb des „Bootshouse“, das bei Schönwetter täglich von 9 bis 23 Uhr geöffnet ist.