Das diesjährige Sommerkonzert des Gemischten Chores Hermagor fand kürzlich im malerischen Lerchenhof-Schlossgarten in Möschach statt.

Sonja Prugger dirigierte und begleitete am Keyboard mit viel Elan die Sängerinnen und Sänger in schwarz-gelbem Outfit. Das buntgemischte Liedgut erstreckte sich vom Kärntnerlied über deutsche, englische und afrikanische Lieder. Trotz des unbeständigen Wetters und erfrischenden Temperaturen lauschten über hundert Besucher den

Chorklängen und schwungvollen Rhythmen des Trommelensembles.