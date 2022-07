Mit dem Zug zwischen Mallnitz und Villach entlang dem bekannten Möll- und Drauradweg mit oder ohne Fahrrad unterwegs sein – aufladen, losfahren und dort ein- oder aussteigen, wo die Radtour oder Wanderung beginnt oder endet. Das ist mit dem Radsprinter Hohe Tauern der ÖBB möglich.

Klimaschutz- und Nationalpark-Landesrätin Sara Schaar lädt dazu ein, dieses Angebot einer klimafreundlichen und kostengünstigen Anreise in den Nationalpark Hohe Tauern auch zu nutzen: "Der Verkehr ist in Kärnten mit über 40 Prozent der größte Verursacher von Treibhausgasemissionen. Wer mit der Bahn statt mit dem Auto fährt, reduziert die CO₂-Emissionen durchschnittlich um 93 Prozent."

Die ÖBB reagiert nun mit einer Erweiterung der Kapazitäten zwischen Böckstein und Mallnitz, um auf die Wünsche der Kunden besser einzugehen. Reinhard Wallner, Regionalmanager ÖBB Personenverkehr Kärnten, zieht erfreut eine positive Bilanz und blickt in eine spannende Zukunft: "Nach dem bisherigen 'All-Time-High' des Jahres 2021, mit über 16.000 Fahrrädern zwischen Böckstein und Mallnitz/Obervellach, wurden heuer bis Ende Juni bereits rund 10.000 Fahrräder transportiert."

Das neue Angebot

Seit 9. Juli bis 11. September verkehren täglich und zusätzlich zur planmäßigen im Stundentakt verkehrenden Autoschleuse vier weitere Fahrradzüge je Fahrtrichtung zwischen Böckstein und Mallnitz-Obervellach, die mit eigenen und barrierefrei zugänglichen Fahrradwagen ausgestattet sind. Jeder dieser Züge verfügt über eine Kapazität von bis zu 100 Fahrradstellplätzen.

Angebot "Freizeit- & Radsprinter" im Detail

Für den "Freizeit- & Radsprinter" kommt das Aktiv-Ticket zur Anwendung. Dieses wurde auf Basis des Freizeittickets gestaltet und ist nur in Kombination Reisender mit Fahrrad gültig. Der Fahrpreis für Erwachsene von 16 Euro und Kinder um elf Euro für die Radbeförderung wird in Form eines Kombitickets in den Ticketpreis integriert und ist auch in allen Nahverkehrszügen der S-Bahn Kärnten täglich nutzbar.