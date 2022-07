Am 14. Juli gegen 16:45 Uhr fuhr ein 22-jähriger Steirer mit seinem Motorrad auf der B 99 von Spittal kommend in Richtung Gmünd. In einer scharfen Rechtskurve verlor er die Kontrolle über sein Motorrad, kam zu Sturz und prallte gegen die Leiteinrichtung. Der Mann zog sich schwere Verletzungen im Bereich des linken Unterschenkels zu. Nach Erstversorgung vor Ort wurde er mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Spittal an der Drau eingeliefert.