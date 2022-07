41 Damen und Herren zählt derzeit der Aktivstand der Retter am Pressegger See. Andreas Göttling ist Einsatzstellenleiter, Hannes Burgstaller sein Stellvertreter. Diese Einsatzstelle wird offiziell mit der besonderen Kennziffer I/1 geführt, denn sie ist bundesweit die erste und älteste. Ihr Begründer war der legendäre Hermagorer Kaufmann Werner Engl (1917–2003). Ihm war der Kampf gegen den nassen Tod von Jugend an ein besonderes Anliegen. Schon 1948 begann Engl, damals Angehöriger der B-Gendarmerie, als Lehrscheininhaber der DLGR (Deutsche Lebensrettungs-Gesellschaft) beim Ruderverein Albatros in Klagenfurt am Wörthersee mit der Ausbildung von Rettungsschwimmern.