Sie kommen aus Kiel, Hamburg, Frankfurt an der Oder und München, aus Zürich, Bern und Basel sowie aus Wien. Ihr Ziel sind die archäologischen Ausgrabungen auf der Haselangerwiese in Mühldorf (www.museum-argentum.at). Dort verbringen sie Ihren Urlaub bei tropischen Temperaturen damit, freiwillig im Akkord Schubkarren zu fahren, mit der Kelle Mauern zu putzen und eimerweise Dreck zu schleppen. Schweißgebadet schwingen sie unaufhörlich Pickel und Schaufel und graben sich immer weiter in den Boden hinein. Ihr Ansporn sind die verborgenen Schätze aus der Kelten- und Römerzeit, die seit über 2000 Jahren unter der Erdoberfläche in Mühldorf schlummern.