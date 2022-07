Ein 81 Jahre alter Pensionist aus dem Bezirk Hermagor geriet am 13. Juli vormittags bei Arbeiten an einer Ballenpresse am Hof seines Neffen in der Gemeinde Kirchbach mit dem rechten Fuß in die laufende Antriebskette der Maschine. Ein Spaziergänger, der zufälligerweise auch Notfallsanitäter ist, wurde auf die Hilferufe des Mannes aufmerksam und eilte ihm zu Hilfe. Er stellte den Motor des Traktors ab und befreite den am Fuß eingeklemmten Pensionisten aus der Maschine. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und musste vom Rettungshubschrauber RK1 in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen werden.