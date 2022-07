"Der Zug ist schon längst abgefahren" oder "konzentriere dich lieber auf andere Sachen" hört man oft, wenn junge Menschen ihren Träumen nachgehen. Ähnlich erging es Michael Oberwinkler aus Malta. Für sein Ziel, den Durchbruch im Profifußball zu schaffen, bleibt er jedoch stets am Ball. Nach Rückschlägen in der Jugend, wie der Nichtaufnahme in die Akademie, schien der Traum schon frühzeitig geplatzt zu sein. Doch mit harter Arbeit und Willenskraft hat sich der 21-Jährige beim SV Spittal für Größeres empfohlen.