Eine Notfalluhr rettete Dienstagabend einer Pensionistin in Seeboden wohl das Leben. Die 89-Jährige bereitete sich gegen 20 Uhr in der Küche ihres Hauses Essen zu. Plötzlich kam die Frau zu Sturz und konnte nicht mehr aufstehen. Sie alarmierte über die Notfalluhr an ihrem Handgelenk die Rotkreuz-Leitstelle.

Im Zuge des Telefonates ist das Essen angebrannt und es entwickelte sich Rauch. Die Brandmelder im Wohnhaus schlugen Alarm und dies konnte durch den Rotkreuz-Mitarbeiter der Leitstelle wahrgenommen werden. Der Mann verständigte zeitgleich die Freiwillige Feuerwehr Seeboden.

In der Zwischenzeit nahm der im Nebenhaus befindliche Sohn den Alarm ebenfalls wahr und kam seiner Mutter zu Hilfe. Die FF Seeboden traf mit rund zehn Kräften beim Haus ein und konnte den Rauch mittels Druckbelüfter entfernen. Die 89-Jährige wurde zur gesundheitlichen Abklärung von der Rettung in das Krankenhaus Spittal gebracht.