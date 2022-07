Dienstagnachmittag gegen 15.20 Uhr lenkte eine 35-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal ihren Pkw auf der Villacher Straße (B 100) von Spittal an der Drau in Richtung Villach. Beim Einlenken in den dortigen Kreisverkehr übersah sie eine 80-jährige Mopedlenkerin. Durch die Kollision kam die 80-jährige Spittalerin zu Sturz. Sie wurde nach Erstversorgung von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus Spittal an der Drau gebracht. Ein durchgeführter Alkotest verliefen negativ.