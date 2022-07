Ein Stück Glockner für zuhause - das können sich Interessierte nun holen und zwar über die Unterhaltungselektronik. Österreichs höchster Berg hat seinen eigenen Podcast. Warum das so ist? Ganz einfach, weil es rund um den Großglockner, rund um die Großglockner Hochalpenstraße und vor allem rund um die Menschen, die dort arbeiten und unterwegs sind, einfach so viele spannende Geschichten zu erzählen gibt. Und am besten erzählt man diese Geschichten, indem man die Menschen selbst zu Wort kommen lässt. Und so wird Österreichs schönste Erlebnisstraße nun in verschiedenen Audio-Portraits vorgestellt.