Zwei Hütten in Heiligenblut räumen in neuem Fallstaff-Ranking ab

Fallstaff testete fast 800 Hüttenbetriebe, um die Besten in einem eigenen "Hüttenguide" zusammenzufassen. Drei Oberkärntner Hütten schafften es in die Top fünf in Kärnten, der Gewinner liegt in Heiligenblut.