Am Montag gegen 17:30 Uhr kam es zu einem schweren Unfall auf einem Spielplatz, bei dem sich ein vierjähriges Kind schwer verletzte.

Der Bub aus der Gemeinde Malta spielte an einem Sitzkarussell in Seeboden, beim öffentlichen Spielplatz der Gemeinde. Im Zuge dessen steckte er seinen Finger in ein Loch unter der runden Platte in der Mitte des Karussells. Dieses ist normalerweise für einen Fixierungsbolzen oder ähnliches bestimmt. "Anschließend drehte der Vierjährige die Platte. Dadurch wurde ihm das erste Fingerglied des rechten Zeigefingers komplett abgetrennt", steht in einer Polizeiaussendung. Das Kind wurde vom Roten Kreuz und einem Notarzt erstversorgt und mit dem Rettungshubschrauber "RK1" ins Klinikum Klagenfurt gebracht.