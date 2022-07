Am Montagvormittag ereignete sich in Spittal ein schwerer Unfall, bei dem auch der Rettungshubschrauber RK 1 im Einsatz stand. Ein 31-jähriger Monteur aus Rumänien war damit beschäftigt, die Betonträger einer Lagerhalle in Spittal zu kontrollieren. Er kletterte auf das Dach und wollte sich gerade mit einem Sicherheitsgurt an einem weiteren Betonträger sichern. Doch dazu kam es nicht mehr: Denn in diesem Moment gab das morsche Dach nach.

Der Arbeiter stürzte aus einer Höhe von rund sechs Metern ab und landete auf dem darunter liegenden Betonboden. Der verletzte Arbeiter wurde ins Krankenhaus Spittal eingeliefert. Im Einsatz standen neben dem RK 1 auch zwei Polizeistreifen und das Rote Kreuz.