Am 11.07.2022 gegen 08.40 Uhr besichtigte ein 31-jähriger Monteur aus Rumänien die Betonträger einer Lagerhalle in Spittal. Dabei kletterte er auf das Dach und wollte sich mit seinem Sicherheitsgurt an einem weiteren Betonträger sichern. Im selben Moment gab das morsche Welleternit nach und der Arbeiter stürzte aus rund sechs Metern Höhe auf den Betonboden. Er erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Die Rettung brachte ihn in das Krankenhaus Spittal/Drau. Im Einsatz standen die Streifen „Spittal 1“, „Spittal 2“, Rotes Kreuz Spittal/Drau und der Rettungshubschrauber „RK 1“.