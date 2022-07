Der Rohbau steht, gearbeitet wird mit Hochdruck, denn im Frühling 2023 plant die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) ihren neuen Standort im Gesundheitszentrum Spittal zu eröffnen. Gegenüber der "Kastner & Öhler"-Filiale wurde das Eckhaus geschliffen. Es grenzte direkt an das Gesundheitszentrum an, in dem sich Ordinationen vieler medizinischer Fachrichtungen und gesundheitsnahe Firmen befinden. "Am derzeitigen Standort in der Ortenburger Straße wird es eng. Da wir unser Angebot zur Gesundheitsvorsorge erweitern werden, benötigen wir mehr Platz. Außerdem ergeben sich durch die Nähe zum Gesundheitszentrum und zum Krankenhaus sehr viele Synergieeffekte und vor allem kurze Wege", sagen Johann Lindner, Direktor der ÖGK Kärnten und ÖGK-Obmann Georg Steiner unisono.