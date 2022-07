Der Aufwand, das kärntenweit 2000 Kilometer lange Almwegenetz intakt zu halten, ist mit viel Geld und jede Menge Zeit verbunden. Dass die mehr als 1800 Almen auf dem neuesten Stand erschlossen sind, darum bemühen sich vor allem die Almgemeinschaften. Bis zu 65 Prozent ihrer Projekte werden aus dem Agrarreferat unter ÖVP-Landesrat Martin Gruber mitfinanziert: "Alleine dieses Jahr sind Bauprojekte mit Kosten in der Höhe von rund einer Million Euro geplant. Davon werden 500.000 Euro aus dem Agrarreferat finanziert."

Agrarlandesrat Martin Gruber © KK/Büro LR Gruber

Aktuell wird etwa auf der Seltschacher Alm am Dreiländereck gearbeitet. Der insgesamt vier Kilometer lange Weg wird derzeit auf einer Länge von einem Kilometer neu gebaut, 1,5 Kilometer des Weges werden saniert. Der Neubau ist notwendig, da die alte Trasse zu steil ist und bei Unwettern Material abgeschwemmt wird. Rund 110.000 Euro werden hier investiert. Weitere 120.000 Euro fließen in die Görtschacher Hochalm in der Gemeinde St. Stefan im Gailtal, die noch nicht erschlossen ist. Ab Anfang August wird ein drei Kilometer langer, neuer Weg gebaut, der Wald- und Weideflächen erschließt.

Insgesamt ist heuer die Umsetzung von 75 Wegprojekten geplant – hauptsächlich in den Bezirken Spittal und Hermagor. Dort haben vor allem die Abtransporte von Schad- und Borkenkäferholz nach Unwettern die Wege stark beansprucht, sodass sie nun nach und nach saniert werden müssen. Die Arbeiten gestalten sich aufgrund des Geländes und der Geologie oft als schwierig, dazu kommt, dass die Baustellen extrem wetterabhängig sind und man besonders auf Naturschutzvorgaben achten muss.