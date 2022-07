Am 8. Juli gegen 12.35 Uhr hielt sich ein Feuerwehrmann auf einem seiner Anwesen im Bereich der sogenannten Rautalm auf. An der gegenüberliegenden Talseite bemerkte er in einer Waldparzelle in Kornat, Gemeinde Lesachtal, im Bezirk Hermagor eine Feuer- sowie Rauchentwicklung und verständigte die Einsatzkräfte.

Der Brand breitete sich auf circa 200 Quadratmeter aus und beschädigte rund 100 Jungpflanzen, bevor er von der Feuerwehr mit Unterstützung des Polizeihubschraubers Libelle gegen 15:45 Uhr gelöscht werden konnte.

76 Einsatzkräfte rückten im unwegsamen Gelände aus © KK/FF Kötschach-Mauthen

Die vermutliche Brandursache dürfte laut Polizei ein Blitzschlag von einem vergangenen Gewitter gewesen sein. Im Löscheinsatz standen die Feuerwehren Birnbaum, Liesing, St. Lorenzen/Lesachtal, St. Jakob/Lesachtal, Kötschach-Mauthen, Spittal/Drau mit dem Waldbrandpaket und Obertilliach mit insgesamt 76 Einsatzkräften.