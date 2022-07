Ein 75 Jahre alter Mann ist am Freitagvormittag bei Mäharbeiten in der Gemeinde Lesachtal (Bezirk Hermagor) verletzt worden. Er wollte Grünfutter zu seinem Wirtschaftsgebäude transportieren und startete dafür einen Einachser mittels Seilzug. Dadurch löste sich die Parkbremse und das Gerät setzte sich in Bewegung. Der Mann versuchte, sich noch dagegenzustemmen, und geriet in weiterer Folge unter die Einachszugmaschine, berichtete die Polizei.

Erst einige Meter weiter kam das Fahrzeug in einer steilen Böschung bei mehreren Baumstämmen zum Stillstand. Der Verletzte verständigte seinen Sohn, welcher die Einsatzkräfte alarmierte. Der 75-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber C7 ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen.