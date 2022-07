Eine spektakuläre Windenbergung musste die Crew des RK-1 der ARA-Flugrettung am Freitag im Gailtal durchführen. Zu Mittag ging der Notruf aus der Vorderberger Klamm ein. Von dort wurde ein internistischer Notfall gemeldet: Eine 53-jährige Deutsche konnte eine Canyoning-Tour nicht mehr fortsetzen.

Da eine Bergung der Frau über den Fußweg nicht möglich war, entschied sich die Crew des RK-1 zu einer Windenbergung. Über der schmalen Klamm schwebend ließ sich Flugretter Philipp Heidenreich von Windenoperator Patrick Weilguny mit einer Seillänge von 90 Metern zur Canyoning-Gruppe abseilen. "Das war wirklich Maßarbeit", so ARA-Geschäftsführer Thomas Jank in einer Aussendung am Nachmittag.

Unterstützt wurde die Crew bei dem Einsatz von der Bergrettung, der Wasserrettung und dem Polizeihubschrauber Libelle. Die 53-Jährige wurde im Anschluss ins LKH Villach geflogen.