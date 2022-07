Ein Selbstläufer war die Umwidmung 190 Quadratmeter großen Teilfläche von Grünland in Bauland am Südufer des Millstätter Sees bei der Gemeinderatssitzung in Spittal nicht. Das Grundstück gehört dem Autor und Journalisten Achim Schneyder und der Stadtrat hat sich im Vorfeld der Gemeinderatssitzung mehrheitlich gegen einen positiven Beschluss ausgesprochen.