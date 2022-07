Für sie geht es wieder steil nach oben: Die Nockis, laut Eigendefinition Österreichs erfolgreichste Schlagerband, habe allen Grund zur Freude. Ihr neues Album "Ich will dich" schlägt ein voll eine und landet auf dem zweiten Platz in der Halbjahreswertung 2022 der österreichischen Longplay-Charts. Dabei verwiesen Gottfried Würcher & Co. Top-Stars wie Harry Styles, RAF Camora, Olivia Rodrigo und Ed Sheeran auf die hinteren Plätze. Lediglich der deutschen Band Rammstein, die mit ihrem Album "Zeit" die Charts anführen, musste man sich geschlagen geben.