Im Rahmen des Katastrophenschutzes ist auch die Bereitschaftseinheit der Einsatzabteilung der Landespolizeidirektion Kärnten in Oberkärnten im Einsatz, um die Sicherheit der betroffenen Bevölkerung zu gewährleisten. Im Zuge einer Fahrzeugkontrolle wurde am Donnerstag um 22 Uhr in Treffen ein 17-jähriger Mann angehalten.

Bei der Kontrolle konnten die Polizisten starken Cannabisgeruch aus dem Inneren des Fahrzeugs wahrnehmen und stellten in weiterer Folge 15 Gramm Cannabis, sowie einen angebrauchten Joint sicher. Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Er wird angezeigt.