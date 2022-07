Manche Debatten in Gemeinderäten sind schwer nachvollziehbar. Oft werden Millionenbeträge kaum oder nur ansatzweise debattiert und glatt durchgewunken. Hingegen bieten kleine Beträge immer wieder Anlass für Auseinandersetzungen. Wie etwa in der jüngsten Gemeinderatssitzung von Hermagor, Vorsitz führte Bürgermeister Leopold Astner (ÖVP). Da stand unter anderem der selbständige Antrag der SPÖ-Fraktion, eingebracht im März, inzwischen im Ausschuss wie im Stadtrat eingehend behandelt, zur Diskussion. Heizkostenbezieher sollten mit einer Teuerungsabgeltung vonseiten der Stadtgemeinde in Höhe von 50 Euro zusätzlich unterstützt werden. Von der VP-Fraktion kam postwendend der Zusatzantrag, 30 Euro als Sockelbetrag und weitere 30 Euro, also insgesamt 60 Euro, auszuschütten. Bürgermeister Astner: „Wenn unsere Finanzsituation weiter positiv bleibt, können wir uns das sicher leisten."