Mittwoch um 23.17 Uhr lenkte ein 24-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal an der Drau seinen PKW auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg. Im Bereich des Portals der Unterflurtrasse St. Andrä kam er vermutlich wegen Sekundenschlafes nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die schräg zur Fahrbahn aufgestellten Betonelemente und in weiterer Folge gegen den Aufpralldämpfer.

Der PKW überschlug sich und blieb seitlich am Fahrbahnrand liegen. Der 24-Jährige konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Villach eingeliefert. Am PKW entstand Totalschaden.