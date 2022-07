Ein 27-jähriger Arbeiter aus Spittal war am späten Donnerstagnachmittag mit Hangsicherungsarbeiten an einer Baustelle in Reißeck beschäftigt. Er bediente einen Kettenbagger mit Bohrlafette und befand sich mit diesem in felsigem, leicht abschüssigem Gelände. Der 27-Jährige wollte laut eigenen Angaben aus dem Bagger aussteigen. In diesem Moment sei das schwere Arbeitsgerät ein kleines Stück bergab gerutscht. "Dadurch wurde der linke Fuß des Spittalers kurzzeitig zwischen dem Bagger und einem Felsbrocken eingeklemmt", heißt es laut Polizeiaussendung.

Schrie um Hilfe

Der Mann stürzte zu Boden und schrie sofort um Hilfe. Zu diesem Zeitpunkt war im Baustellenbereich lediglich ein weiterer Arbeiter anwesend, der sich rund 15 Meter entfernt befand. Als er die Hilfeschreie hörte, eilte er sofort zur Hilfe und alarmierte die Rettungskräfte. Der Verunfallte – er war schwer verletzt – konnte sich noch selbständig den linken Schuh ausziehen und wurde von seinem Arbeitskollegen mit einem Firmenfahrzeug zur Bundesstraße gebracht. Dort wurde der Mann von Rettungskräften des Roten Kreuz Obervellach erstversorgt und anschließend mit dem Rettungshubschrauber "RK1" ins Krankenhaus nach Spittal geflogen.