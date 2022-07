Ich musste auf den Bub schauen, als er klein war, und habe ihn einfach mitgenommen“, sagt Hubert Maierbrugger (73). Er war von Beginn an im Organisationsteam des Großglockner Berglaufes, welcher am kommenden Sonntag zum 22. Mal in Heiligenblut startet. Der Bub ist sein Enkel, Adrian Maierbrugger. Er startete mit acht Jahren seine Berglauf-Karriere, war beim Zusammenräumen dabei und reichte den Sportlern bei den Labestationen Getränke. Und nun tritt er langsam aber sicher in die Fußstapfen seines Großvaters. „Ich leite das Branding-Team“, sagt der HTL-Schüler, der das Sport-Eventmanagement von der Pike auf gelernt hat. Somit ist er der jüngste Teamleiter in der Runde.