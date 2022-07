Seit Monaten bereitet die zunehmende Wolfspopulation den Oberkärntner Landwirten Sorgen. Im Frühjahr verging kaum ein Tag, an dem nicht über Wolfsrisse berichtet wurde. Die jüngste Gemeinde, in der aktuell ein Wolf zum Abschuss freigegeben ist, ist Rennweg. Bürgermeister Franz Aschbacher (ÖVP) sagt, dass ein Landwirt, während er in den Morgenstunden eine Wiese gemäht habe, einen Wolf gesehen habe, der sich ein Rehkitz geschnappt habe. "Das ist in der Ortschaft Schlaipf passiert. Der Wolf ist mehrmals in die gemähte Wiese hineingelaufen und dann mitten ins Feld gestartet und hat sich eines von zwei Rehkitzen geholt."