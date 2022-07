In Kilt, Lederhosen oder Dirndl ging es durch die Groppensteinschlucht

Bei der 9. Alpen-Kilt-Wanderung in Obervellach ging es am 2. Juli mit Thomas Rettl, dem Karo-König aus Villach, in Kilt, Lederhosen oder Dirndl durch die Groppensteinschlucht.