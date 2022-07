"Elio und der geheimnisvolle Koffer" stand in Kötschach-Mauthen auf dem Programm. Das Musical wurde von der Wiener Theatergruppe Heuschreck im Festsaal aufgeführt. Der Verein "energie:autark" lud rund 350 Kinder - darunter Kindergartengruppen und Volksschulen aus dem Gailtal sowie einen Teil der Musikmittelschule Kötschach-Mauthen - dazu ein. Die Geschichte zeigt mit Fantasie und Humor, wie Kinder durch Aufgaben wachsen, einen Sinn im Leben finden und wie man sie durch Vertrauen bestärken und selbständig werden lassen kann. Frei nach dem Abschlusslied im Stück "Was wäre die Welt ohne euch, ihr besonderen Kinder" war es ein schöner Moment, so viele Kinder gemeinsam in einem Saal zu sehen.