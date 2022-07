Nachdem Dienstagnacht in eine Bäckerei in Hermagor eingebrochen wurde, versuchten bisher unbekannte Täter auch einen Einbruch in einen Friseursalon in Hermagor. Sie drangen in der Nacht auf Mittwoch durch gewaltsames Aufzwängen der Haupteingangstüre in den Salon ein. Im Geschäftsinneren durchsuchten sie sämtliche Räume und Behältnisse und stahlen aus der unversperrten Wechselgeldkasse einen kleinen Bargeldbetrag.