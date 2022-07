"Die BKS Bank feiert 100 Jahre Nähe und Verantwortung. Es ist uns daher ein Anliegen, auch einen Beitrag für eine lebenswerte Zukunft zu leisten. Da eine hohe Vielfalt an Fauna und Flora nachweislich zur Lebensqualität der Erde beiträgt, unterstützt die BKS Bank zum zweiten Mal die Errichtung eines Amphibiengewässers in den Drau-Auen bei Spittal mit 10.000 Euro", sagt BKS Bank-Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer. Das Projekt befindet sich bei St. Peter im Europaschutzgebiet Obere Drau. Das bereits 2007 unterstützte Gewässer in Windschnurn bietet heute einen Lebensraum für Graureiher, Enten, Libellen, Lurche, Frösche und eine überdurchschnittliche Pflanzenvielfalt.

Lebensraum für Lurche

Projektkoordinator Erich Auer, Vertreter des Umweltdachverbandes in Kärnten, erklärt das neue Projekt bei St. Peter näher: "Durch die Anlage eines artenreichen und vielfältigen Biotops mit dem Schwerpunkt Amphibienschutz sollen vor allem die heimischen Frosch- und Schwanzlurche aber auch Vögel, Insekten- und Wasserpflanzenarten einen wertvollen Lebensraum erhalten." Ziel ist auch die Schaffung eines Lehrpfades für Schulen. Die Fritz-Strobl-Schule nutzt diesen Au-Bereich bereits, um den Schülern die Natur näherzubringen. Gemeinsam mit Schülern wurden Nistkästen aufgehängt, Bäume gepflanzt und diskutiert, welche Bedeutung die Biodiversität hat.