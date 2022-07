P&G Health in Spittal/Drau steht vor einem großen Ausbau. Wie berichtet, wird der Konzern 30 bis 50 Millionen Euro in der Erweiterung des Oberkärntner Werkes investieren. Auch personell steht eine große Veränderung bevor. Die gebürtige Polin Renata Gruss wird den bisherigen Werksleiter Torsten Homa ablösen. Die 39-jährige Mutter eines Sohnes bringt Erfahrungen aus verschiedenen beruflichen Positionen in deutschsprachigen Länder mit. Dazu zählt auch die während ihrer Laufbahn erworbenen Pharma-Expertise.