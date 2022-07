Mit großer Trauer und Bestürzung gibt die Stadtgemeinde Spittal bekannt, dass ihr lieber Mitarbeiter und Arbeitskollege Herbert Meßner im 61. Lebensjahr plötzlich und unerwartet nach einem tragischen Unfall aus dem Leben gerissen wurde. Herbert Meßner war seit 1998 im Wirtschaftshof der Stadtgemeinde Spittal tätig. Der gelernte Maurer hat dort alle ihm übertragenen Arbeiten mit bestem Wissen und Gewissen verrichtet. Als stets gut gelaunter, hilfsbereiter und geselliger Mensch war er bei seinen Kollegen sehr beliebt.

Neben seinem größten Hobby, dem Motorradfahren, war Meßner ein Familienmensch durch und durch. Tiefes Mitgefühl seitens der Kollegen gilt daher seiner Ehefrau Margit, seinen Kindern Birgit und Lukas sowie allen Verwandten und Freunden. "Herbert hinterlässt eine große betriebliche und kameradschaftliche Lücke. Wir werden ihn stets in dankbarer Erinnerung behalten", sagt Bürgermeister Gerhard Köfer im Namen aller Stadt- und Gemeinderäte sowie Mitarbeiter der Stadtgemeinde. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch wird eine Gedenkminute eingelegt werden und eine brennende Kerze an den beliebten Kollegen erinnern.