Der letzte Schnee am Sonnblick ist geschmolzen, das twitterte heute Daniel Schrott, Meteorologe des ORF.

Bereits im Juni wies die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) darauf hin, dass heuer am Hohen Sonnblick in rund 3000 Meter Seehöhe kaum mehr Schnee liegt. Am 27. Juni 2022 meldet der Wetterbeobachter am Sonnblick eine Schneehöhe von nur 67 Zentimeter. Der bisherige Negativrekord lag zu dieser Jahreszeit bei 120 Zentimeter und datiert aus dem Jahr 1942.

Laut ZAMG sind pro Tag zehn bis 20 Zentimeter Schnee geschmolzen. Nachdem die schützende Schneeschicht weg ist, geht es nun an die Substanz der Gletscher. Das heurige Jahr wird also mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eine extrem starke Gletscherschmelze bringen.

Die Pasterzenzunge verliert schon in einem durchschnittlichen Jahr rund fünf Meter an Mächtigkeit. "Man mag sich nicht vorstellen, wie viele Meter Eis heuer an den einzelnen Gletschern abschmelzen werden. Der Klimawandel lässt grüßen", schreibt die ZAMG auf ihrer Facebook Seite.