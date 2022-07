Am 10. Juni präsentierte die Musikmittelschule (MMS) Hermagor das Ergebnis der Projektarbeiten zum ehemaligen Hermagorer Kino im Stadtsaal. Besonderer Höhepunkt war die gezeigte Video-Dokumentation, die von Jakob Plattner in Kooperation mit der MMS Hermagor produziert wurde. Die freiwilligen Spenden des gelungenen Projektabends - insgesamt 1800 Euro- wurden an das Kinderhospiz Netz überwiesen. Auf diese Weise können schwerstkranke Kinder und ihre Familien unterstützt werden. Für ihre großzügige Spende wurde die Schule nun mit einer Urkunde geehrt.