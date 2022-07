Bisher unbekannte Täter drangen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam in den Verkaufs- und Gastraum einer Bäckerei mit angeschlossenem Café im Bezirk Hermagor ein und stahlen dort Bargeld in der Höhe von mehreren Hundert Euro. Das Bargeld befand sich in der Lade der Registrierkasse, in einer Geldtasche in einer Thekenlade und in zwei Geldtaschen im Café. Die bisher unbekannten Täter dürften vom Bäcker gestört worden sein, als dieser gegen 3 Uhr von der Wohnung im ersten Obergeschoß in die Backstube des Hauses ging.