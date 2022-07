Erneut ist in Kärnten ein Mann bei Straßenarbeiten ums Leben gekommen: Nur etwas mehr als einen Tag nachdem ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei Hermagor bei Wartungsarbeiten von einem Lkw erfasst und getötet worden ist, kam es am Dienstag in Oberkärnten zu einem ähnlichen tragischen Unglück. Gegen 14 Uhr, führte ein Mitarbeiter (60) des Wirtschaftshofes der Stadtgemeinde Spittal/Drau im Bereich einer Gemeindestraße in Spittal Mäharbeiten und die auf der Fahrbahn notwendigen Säuberungsarbeiten durch.

Dabei wurde der Arbeiter aus bisher noch ungeklärter Ursache vom Pkw eines 75-jährigen Lenkers aus dem Bezirk Spittal/Drau frontal erfasst und tödlich verletzt. Ein Alkotest beim Autolenker verlief negativ.

Weitere Erhebungen zum Unfallhergang werden geführt.