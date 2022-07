Im Rahmen der Ausbildung von Mitgliedern eines alpinen Vereines in der Glocknergruppe, Gemeinde Heiligenblut, Bezirk Spittal/Drau, erlitt bei einer Übung eine 26-jährige Frau aus Niederösterreich durch einen Pickel eine Kopfverletzung. Die Frau wurde vom Rettungshubschrauber C 7 geborgen und in das KH Lienz gebracht.