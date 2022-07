In Radenthein wird der für die Stadt prägende Bergbau nicht nur in der neuen Sonderausstellung "Das Werk – einst und jetzt" erlebbar. "Ausgehend vom Sagamundo haben wir in Döbriach bestehende Wanderwege zusammengefasst und einen ausgeschilderten Erlebnisweg gestaltet", sagt Melanie Golob, Projektinitiatorin und Vorsitzende des Tourismusverbandes. Am sogenannten Bergmannsweg wurden nun die letzten Stationen fertiggestellt.