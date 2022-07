Seit Anfang Juni leben einige Eltern von Spittaler Volksschulkindern mit großen Sorgen. Der Stadtrat hat Anfang Juni beschlossen, die Schulassistenz für Kinder und Jugendliche mit Autismusspektrumstörung (ASS), nicht einfach durchzuwinken. Den Bedarf melden die Volksschulen an: Konkret geht es um drei Schüler, welche jeweils eine Unterstützung von 15 Wochenstunden brauchen. In Summe kostet die Schulassistenz für das kommende Schuljahr in Spittal 70.000 Euro. Die Hälfte davon müsste die Stadtgemeinde stemmen.