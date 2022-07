Über 600 Start-Ups präsentierten bereits ihre Ideen und Visionen vor den hochkarätigen Investoren der Puls 4 Start-Up-Show "2 Minuten 2 Millionen". 74 Millionen Euro wurden dabei in neun Staffeln des Erfolgsformats in die Jungunternehmer investiert. Doch was wird aus den Deals, wenn die Studioscheinwerfer ausgehen und wie real ist die Show wirklich? Welchen Verlauf nimmt die Geschichte der Start-Ups? "Mein Deal nach 2 Minuten 2 Millionen" wirft einen Blick hinter die Kulissen der Deals. Am 12. Juli um 20.15 Uhr auf Puls 4. Mit dabei ist auch das Spittaler Start-Up "myAcker".