Der Regen am Beginn des ersten Candlelight-Shoppings tat der Stimmung keinen Abbruch. Hunderte Besucher nutzten die Aktionen der bis 22 Uhr geöffneten Geschäfte und genossen den südlichen Charme der autofreien Spittaler Innenstadt. Auf den Plätzen und bei einigen Gastronomiebetrieben sorgten Musikgruppen für musikalische Unterhaltung, wie etwa die Stadtkapelle am Burgplatz. Der Abendmarkt am Rathausplatz und das bunte Kinderprogramm in der Tiroler Straße rundeten den romantischen Shoppingabend ab.