Groß gefeiert wurde am Samstag die Eröffnung der neuen Ferienanlage EuroParcs Pressegger See. Ab sofort stehen Urlaubern 77 luxuriös ausgestattete Mobilhomes in vier Varianten ganzjährig zur Verfügung. Selbst Landeshauptmann Peter Kaiser eilte vom Wörthersee an den Pressegger See, um mit Bürgermeister Leopold Astner und Landtagskollegen Christoph Staudacher mitzufeiern. Zuvor wurde zwischen EuroParcs-Geschäftsführer Klaus Schrittesser sowie Landesskiverband-Präsident Dieter Mörtl und Sprunglegende Ernst Vettori, Marketingchef des Nordischen Bereichs, ein Sponsorenvertrag besiegelt. Mit dabei waren auch die ÖSV-Langläufer Theresa Stadlober und Vater Alois sowie Mika Vermeulen. Die Eröffnung nutzten viele Interessierte, um einen Blick in die Anlage und Domizile zu werfen. Hermagor hat mit dieser Einrichtung den touristischen Mitbewerbern wieder einiges vorgelegt.