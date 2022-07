Am Montagmorgen fuhr ein 48-jähriger Spittaler mit seinem Pkw auf der B 106 aus Richtung Rangersdorf kommend in Richtung Winklern. Auf Höhe von Straßenkilometer 44,4 kam ihm ein Pkw mit einem Anhänger entgegen. Dieser verlor ein Rad sowie den Stützfuß des Anhängers. Beide Objekte wurden durch die Luft auf das Auto des Spittalers geschleudert, das dadurch erheblich beschädigt wurde. Der entgegenkommende Lenker – er bemerkte den Vorfall vermutlich nicht – setzte seine Fahrt in Richtung Rangersdorf fort.

Am Abend meldete die Polizei, dass sich der betroffene Pkw-Lenker gemeldet habe. Der Unternehmer (39) aus Oberösterreich gab an, dass er den Vorfall tatsächlich nicht bemerkt hatte und erst nach Fahrtende das Fehlen der Teile bemerkt hatte.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Jedoch war das beschädigte Auto nicht mehr fahrbereit.