In Winklern geht ein äußerst erfolgreiches Musikschuljahr zu Ende, wo Harald Kundert seit zwölf Jahren Klarinette und Saxofon unterrichtet. "Mit der Musikschule Mölltal ging es in den letzten Jahren zu vielen Wettbewerben. Doch heuer gelang beim Bundeswettbewerb von 'prima la musica' in Vorarlberg mit dem 1. Preis etwas Außergewöhnliches", erzählt Kundert. In Feldkirch überzeugte das Klarinettenquartett "TauernKlang" die Jury und darf sich seit Mai zu den besten Ensembles Österreichs zählen. Und diesen Erfolgslauf setzt der Musikschullehrer mit Sophie Fleißner, Magdalena Laßnig, Lea Pichler und Paula Webhofer fort.