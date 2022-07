"Musik zum Schluss im Schloss" – so nannte sich die Abschlussveranstaltung der Musikmittelschule Gmünd. Bei einem Rundgang durch das Schulschloss der Grafen Lodron bekamen hunderte Besucher die Möglichkeit auf sechs verschiedenen Stationen direkt in die musikalischen Darbietungen der Musikklassen einzutauchen. Der musikalisch-kreative Bogen spannte sich vom Orchester und Gesang über Tanz bis hin zu Body Percussion und musikalischen Darbietungen auf selbstgebauten Instrumenten der Schüler.

Eine der sechs Stationen, bei der die Schüler musizierten © KK/MUSIKMITTELSCHULE

Darüber hinaus war das Konzert gleichzeitig auch Höhepunkt und Abschluss von zwei Videoprojekten. Die 3b arbeitete mit dem Künstler Martin Schinagl an einem Video über "Lost Places" in Gmünd und die Musikklassen arbeiteten an einem gemeinsamen Videoprojekt zum bekannten afrikanischen Song von Miriam Makeba (Pata Pata). Sie wurden von Musikstudent David Holzer betreut, der auch für Audio- und Videoaufnahmen zuständig war. Den Abschluss krönte ein gemeinsames Tanzen des Tanzes "Pata Pata", der zuvor bei einer Station einstudiert wurde.