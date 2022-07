Am Freitag gegen 12.45 Uhr lenkte eine 52-jährige Spittalerin ihren Pkw auf der Mölltalstraße in Richtung Winklern. Im Auto befand sich auch eine Beifahrerin (84), ebenfalls aus Spittal. Im Gemeindegebiet von Rangersdorf kam es im Bereich einer Kreuzung zur Kollision mit einem die Fahrbahn querenden Auto. Dieses wurde von einem 49-jährigen Spittaler gelenkt. Bei dem Zusammenstoß wurde die Beifahrerin verletzt und nach der Erstversorgung von der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Lienz gebracht. Die beiden Lenker blieben unverletzt, ein durchgeführter Alkomatentest verlief negativ.