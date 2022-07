In einem Industriebetrieb im Bezirk Spittal war am 1. Juli gegen 09.00 Uhr ein 32 Jahre alter Mitarbeiter damit beschäftigt, zwischen Kranschienen Kabel einzuziehen beziehungsweise die Kabeltassen zu verlegen. Kurz vor Beendigung dieses Arbeitsvorganges machte der Mann einen Schritt in Richtung eines Betonstehers, worauf die Kranschienen befestigt waren, und wurde dort im Bereich mit einem Bein eingeklemmt.