Am Freitag formierte sich um 6 Uhr früh in St. Peter bei Spittal der Katastrophenzug (KAT) des Bezirks, um ins schwer vom Unwetter getroffene Gemeindegebiet von Treffen auszurücken. "Dass sich 160 Frauen und Männer einfinden, um dort gemeinsam ihre Hilfe anzubieten, zeigt die riesige Gemeinschaft der Feuerwehren, die bereit sind, jederzeit zu helfen", betont der Spittaler Bezirkskommandant Kurt Schober. Am Freitag lösten die Helferinnen und Helfer den KAT-Zug Völkermarkt–Wolfsberg ab.